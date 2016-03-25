دي ميستورا: ورقة المبادئ ستكون جزءا من دستور سوريا

اعلن المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا في ختام الجولة الحالية من مباحثات السلام السوري إن ورقة المبادئ المشتركة التي توصل اليها لاقت قبولا من طرفي الازمة في سوريا وأكد ان هذه الورقة ستكون جزاء من دستور سوريا المستقلبي و ارضية مشتركة تسهل مناقشة عملية الانتقال السياسي في الجولة القادمة.

وكانت الخلاصة بحسب دي ميستورا "انه من الافضل اخذ مسألة المبادئ الاساسية ، وهي مسألة لا يمكن تجنبها لانها ستكون جزءا من الدستور المستقبلي لسوريا وحتى جزءا من النقاشات المستقبلة حول العملية السياسية" .

وأضاف أن هذه الورقة ستكون عاملا مسهلا لعملية المفاوضات، البنود الموجود فيها تعتبر من المسائل المشتركة بين السوريين.

وأشار إلى أنه تم التوصل للورقة من خلال الاستماع الى جميع الاطراف السورية والمنصات المختلفة ، واعتقد ان هذه النقاط جيدة للغاية للوصول في ارضية مشتركة تساعدنا على مناقشة المسألة الاهم في الجولة القادمة وهي الانتقال السياسي.

