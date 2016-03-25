روسيا وأمريكا ستدفعان باتجاه مفاوضات مباشرة حول سوريا

اجرى وزير الخارجية الامريكي جون كيري محادثات في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف،تركزت حول سبل تسوية الازمة السورية.

واتفق الجانبان على أن جهودهما الرامية الى التسوية في سوريا ستكون بالتوازي مع تعزيز التنسيق لمحاربة داعش..

كما أعلنت روسيا انها ستدفع مع الولايات المتحدة باتجاه إجراء جولة مفاوضات مباشرة ين النظام السوري والمعارضة ..

مفاوضات وزير الخارجية الامريكي كيري والرئيس الروسي بوتين ووزيرخارجيته لافروف التي استمرت لساعات طويلة في العاصمة الروسية كانت ابرز نتائجها اتفاق الجانبين ضرورة العمل علي تحويل اتفاق الهدنة الي ايقاف دائم للقتال في سوريا، وايصال المساعدات الانسانية الي المناطق المحاصرة.

واتخذ الجانبان قرارا بتأجيل بحث تفاصيل وملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الي الجولة القادمة من المفاوضات في جنيف، واكدا علي اعتماد قرار مجلس الامن رقم 2254 كاساس لاخراج تسوية الازمة السورية من مأزقها الراهن.

ووجه الوزير الروسي انتقادات لمواقف المعارضة التي اعتبرها تفرض شروط مسبقة للحوار واعتبر ان عدم الموافقة علي مشاركة الاكراد في مفاوضات جنيف من اسباب تعثر المسار السياسي لتسوية الازمة، واضاف انهما اتفقا على تنسيق الجهود لتعزيز الهدنة في سوريا.

