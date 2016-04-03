تركيا تنفي اتهامات "العفو" بترحيل لاجئين سوريين قسرا

رفضت تركيا بشدة اتهامات وجهتها لها منظمة العفو الدولية بإعادة لاجئين سوريين قسرا إلى بلادهم التي تشهد نزاعا داميا وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال و أعربت عن أسفها لنشر هكذا نوع من الأخبار.



وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت تركيا بأنها أجبرت بشكل غير قانوني 100 لاجئ سوري في يوم واحد على العودة إلى بلادهم مشيرة إلى أن هذا الترحيل القسري يشير إلى ثغرات خطيرة في الاتفاق الأوروبي التركي الرامي إلى احتواء تدفق اللاجئين كما اعتبرت المنظمة أن تركيا ليست بلدا آمنا لإعادة اللاجئين إليه غير أن تركيا شددت على أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها منذ بداية الأزمة السورية كما أكدت التزامها بمواصلة تأمين الحماية للسوريين الفارين من العنف و الاقتتال عملا بواجباتها الدولية.

هذا وتستعد اليونان لإبعاد نحو 750 لاجئا سوريا إلى تركيا في خطوة تطبيقة أولى للاتفاق الأوربي التركي المثير للجدل.

