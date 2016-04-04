بدء ترحيل اللاجئين..أول دفعة تغادر اليونان باتجاه تركيا

بدأ تنفيذ الاتفاق الأوروبي التركي حول إعادة اللاجئين "غير الشرعيين" من اليونان باتجاه تركيا حيث وصل إلى هانوفر شمال ألمانيا 16 سوريا قادمين من أسطنبول كما استقبل مرفأ ديكيلي التركي أول دفعة من المهاجرين المرحلين من اليونان.

وقال شاهد عيان إن زورقي ركاب يقلان 131 مهاجراً أعيدوا من اليونان إلى تركيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أبحرا من جزيرة ليسبوس اليونانية إلى بلدة ديكيلي التركية اليوم الاثنين.

من جزيرة ليسبوس اليونانية أبحرت سفينتين وعلى متنها العشرات من طالبي اللجوء من جنسيات متعددة أبرزها باكستان وبنغلادش باتجاه تركيا في حين تستعد سفينة ثالثة للابحار من جزيرة خيوس اليونانية.

وصرح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا فولكان بوزقر بان الدفعة الأولى التي وصلت إلى تركيا خلت من طالبي اللجوء السوريين.

هذا بعد ان ذكر سابقا بأن السوريين القادمين من اليونان سيرسلون إلى مدينة عثمانية بجنوب تركيا، في المقابل وصل إلى هانوفر شمال ألمانيا أول مجموعة مكونة من ستة عشر سوريا قادمين من تركيا.

فيما من المنتظر وصول مجموعة ثانية من 16 سوريا خلال اليوم.

وتأتي عملية ترحيل طالبي اللجوء تأتي في إطار اتفاق يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين الى دول الاتحاد الاوروبي الذي وصله العام الماضي اكثر من مليون مهاجر ولاجئ.

وينص على ان يستقبل الاتحاد الأوروبي سوريا واحدا مقابل كل سوري يعاد الى تركيا من اليونان، على ألا يتجاوز العدد 72 الف شخص.

ووفق الاتفاق فكل من يصل إلى أوروبا طلبا للجوء لن ينظر في امره وسيعاد قسرا إلى تركيا...ما يجعل محاولة الوصول اصلا بلا جدوى..

