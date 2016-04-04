ضابط سابق في CIA: أوباما رفض خطة لإزاحة الأسد ودحر داعش

اقترحت وكالة المخابرات الأميركية في عام 2012 خطة وصفت بأنها "مكتملة العناصر" على الرئيس الأميركي باراك أوباما تقضي إلى إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وإنهاء تنظيم داعش.

قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية "دوغ لايوكس" في مقابلة تلفزيونية حصرية مع أن بي سي نيوز الأميركية إنه "أمضى سنة كاملة في 2012 بالتعاون مع أجهزة مخابرات الدول المعنية بالملف السوري والمعارضة المعتدلة لوضع خطة محكمة لإزاحة الأسد عن السلطة" ولكن الرئيس الأميركي باراك أوباما رفض المقترح.

وأضاف الضابط السابق أنه وفريق العمل الخاص بسوريا وضعوا خطة من 50 خيارا، وأن أعضاء من الكونغرس وإدارة المخابرات المركزية استمعوا للمقترح بشكل جيد، ولكنها (الخطة) اصطدمت برفض البيت الأبيض.

وأكد المسؤول السابق أن الخطة شملت الضغط على كبار المسؤولين في نظام الأسد لدفعه للخروج من السلطة والتمرد عليه، وإقامة منطقة حظر جوي ودعم المعارضة المعتدلة.

وقال دوغ إن "العديد من المسؤولين الأميركيين، ومنهم قائد القوات الأميركية السابق في منطقة الشرق الأوسط الجنرال ديفيد بترايوس أيدوا الخطة التي كانت تتضمن إزاحة الأسد عن السلطة وإنهاء تنظيم داعش، ولكنها اصطدمت برفض البيت الأبيض".

وأضاف المسؤول السابق أن: "تنظيم حزب الله والحرس الثوري الإيراني لم يكونوا متواجدين بشكل كبير على الأرض في العام 2012، وكان الجميع ينتظر ما ستفعله الإدارة الأميركية في سوريا".

وقدم الضابط السابق استقالته بعد أن أصيب بالإحباط من إدارة أوباما التي لم تكن تنوي التقدم بخطوات إلى الأمام، فيما يخص الملف السوري (حسب القناة التلفزيونية).

ومن المتوقع أن يُصدر المسؤول السابق مذكراته في سوريا الثلاثاء القادم، والتي وصفها بقوله "خاطرت بحياتي الشخصية وعملت بجد في وضع خطة محكمة، حظيت بموافقة الكونغرس وحلفائنا العرب والأوربيين، ولكن السياسة الأميركية كانت عقيمة".