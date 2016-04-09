الثوار يسيطرون على بلدة تسيل بريف درعا الغربي

أفادت لجان التنسيق بسيطرة كتائب الثوار على بلدة تسيل بريف درعا الغربي، بعد معارك وصفت بالعنيفة ضد لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى المتهمين بمبايعة تنظيم "داعش"، قتل خلالها العشرات من عناصر الأخيرة.

وشنّت كتائب الثوار هجوماً عنيفاً على مواقع لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى في تسيل. وكان الجيش الحر بالتعاون مع فصائل أخرى قد سيطر الجمعة على بلدتي عدوان وسحم الجولان بعد اشتباكات عنيفة مع "حركة المثنى " و"لواء شهداء اليرموك" المبايعين لداعش.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الحر سيطرته على الجبل الشرقي في منطقة القلمون بريف دمشق، وجاء ذلك عُقب اشتباكات مع تنظيم داعش أدَّت لمقتل وجرح العشرات من الأخير.

