الأمم المتحدة: جلسة استماع مغلقة لدي ميستورا قبل جنيف

من المقرر أن يستمع مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا ستفان ديمستورا وذلك قبل يوم من محادثات جنيف التي ستركز على المرحلة الانتقالية ومصير الأسد..

وكان المبعوث الأممي قد أجرى مباحثات في ايران تناولت مستقبل المحادثات السورية وأهمية استمرار وقف اطلاق النار.



وقال "ناقشنا مستقبل المحادثات السورية السورية وكيف نحافظ عليها فاعلة واتفقنا على انه من الهام استمرار وقف اطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الانسانية لكافة المناطق وليس فقط للمناطق المحاصرة .. كما شددنا على أن المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية التي ستقود الى عملية انتقال سياسي هي عملية هامة وعاجلة .. من الهام لي استشارة السلطات الايرانية لان لهم تأثير في الموضوع السوري ولانهم يعطونيي نصائح هامة عملت بها وسأعمل بها في مستقبلا بالمحادثات ".

هذا وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها الشديد من تصاعد العنف في سوريا، معتبرة إياه مقوضاً لاتفاق وقف إطلاق النار



وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية مارك تونر أن بلاده قلقة جداً من تصاعد العنف بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن القسط الأكبر من هذه الخروقات تقع مسؤوليتها على نظام الأسد و حلفائه.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري كان قد أعرب عن قلقه هذا إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية له الأحد الماضي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أن الولايات المتحدة ترى الانتخابات النيابية المقبلة في سوريا غير شرعية لأنها لا تعبر عن إرادة الشعب السوري".