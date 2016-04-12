دي ميستورا: جولة المفاوضات المقبلة بالغة الأهمية

يصل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى طهران اليوم بعد أن اختتم محادثاته في دمشق بلقاء وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

وأفادت معلومات صادرة عن وكالة "سانا" التابعة للنظام، أن المعلم أبلغ دي ميستورا أن وفد النظام جاهز للانضمام إلى مفاوضات جنيف، مؤكداً "الالتزام بحوار سوري بقيادة سوريا ومن دون شروط مسبقة".

وأشار المعلم إلى أن ممثلي الحكومة سيصلوا إلى جنيف الجمعة، أي بعد يومين من موعد بدء المفاوضات، رابطاً تأخرهم بالانتخابات التشريعية التي يجريها النظام غداً.

وقال دي ميستورا إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستكون بالغة الأهمية، لأنها ستركز على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور.