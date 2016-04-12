فرنسا تحذر من هجمات النظام على حلب والغوطة الشرقية

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية من إن الهجوم الذي يشنه النظام السوري في حلب والغوطة الشرقية يهدد وقف إطلاق النار ويمكن أن يتسبب في انهيار محادثات السلام السورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أن النظام ومن يسانده سيكونون "مسؤولين عن أزمة إنسانية جديدة وفشل المفاوضات السورية-السورية" التي من المقرر أن تستأنف غدا الأربعاء.



هذا ونفت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي وجود خطط لاقتحام مدينة حلب برغم احتشاد الآلاف من مقاتلي جبهة لنصرة حول المدينة, على حد قولها.

وأضافت هئية الأركان الروسية أن نحو 9500 من مقاتلي جبهة النصرة احتشدوا إلى الجنوب الغربي وإلى الشمال من حلب ويخططون لهجوم واسع النطاق لقطع الطريق بين حلب والعاصمة دمشق.