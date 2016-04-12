600 ألف صفحة وصلت أوروبا تدين الأسد بجرائم حرب

"ملفات الأسد" هو عنوان لتحقيق سري جديد قديم لوكالة مستقلة ممولة من حكومات غربية، وهذه الملفات السرية تكشف بالأدلة ارتباط النظام بسوريا بجرائم قتل وتعذيب.

600 ألف صفحة من وثائق النظام قد تفتح الباب أمام محاكمة بشار الأسد بجرائم حرب في ما سماه مطلعون "أضخم ملف منذ محاكمات نورمبرغ"، وهي محاكمات كانت الأشهر في التاريخ المعاصر وطالت قادة النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

الصحافي بن توب BEN TAUB نشر تحقيقاً موسعاً في مجلة "نيويورك" الأميريكية، إذ تمكن من الاطلاع على هذا "الكنز"، على حد وصفه بعدما دعاه الخريف الماضي المحقق في جرائم الحرب بيل ويلي لمعاينة عمل لجنة أسسها لتحضير الدعوى ضد المسؤولين الكبار في النظام السوري، شرط ألا يتم الكشف عن موقع المقر والحكومات التي تساعده وأسماء العاملين معه. وقد قرر ويلي خوض هذا التحدي قبل توافر الإرادة السياسية للتحقيق في القضية.

وتولى ويلي، بناء على طلب من الحكومة البريطانية، تدريب مجموعة من السوريين في اسطنبول على جمع الأدلة التي قد تكون مفيدة في دعاوى جرائم الحرب.

وكلف مستشاراً أمنياً اختيار بعض الناشطين السوريين والمحامين الذين طلب منهم تجنيد أصدقاء موثوق فيهم. وكان التركيز على محاولة الوصول إلى وثائق صادرة عن النظام وتهريبها عبر الحدود غالبا عبر تركيا وإيصالها لأوروبا لأهميتها القصوى في محاكمات جنائية دولية.

وتمكن المحققون المجندون للمهمة من نقل 600 ألف صفحة من الوثائق الموقعة من النظام رغم المخاطر الميدانية والصعوبات اللوجيستية. ورغم أن النظام غالبا ما حاول تدمير كل الملفات التي يعجز عن حملها أثناء الانسحاب، فإن عددا من المحققين رافقوا الثوار في هجماتهم على مقرات للأمن الاستخباراتي.

"كنز" من الوثائق التي تدين الأسد والنظام يُنتظر أن تُبصر النور، ومضمونها بحسب عراب هذه الوثائق "أو القيصر" وهو لقبه، قد يؤدي بنظام الأسد إلى مصير مشابه بمصير النازيين في محاكمة نورمبرغ.