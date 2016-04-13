الأمم المتحدة: سوريا تشهد انحداراً في وصول المساعدات

دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور كلاً من روسيا والدول التي لديها تأثيراً على النظام السوري بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا.

وحذرت باور من أن التصعيد الحالي للعنف من قبل النظام السوري قد يهدد محادثات السلام.



وعبرت باور عن قلق واشنطن من إعلان النظام هجومه على حلب والذي من شأنه أن يضر بفرص إنهاء الصراع.

وانتقدت النظام السوري لرفضه خلال هذا الشهر السماح بمرور القوافل الإنسانية إلى درعا.



وقالت باور إن سوريا تشهد انحداراً في وصول المساعدات الإنسانية وانحدارات أخرى في وقف الأعمال العدائية.



وأطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي على آخر مستجدات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2268 حول دعم تنفيذ اتفاق "وقف الأعمال العدائية" في سوريا.



وأوضح البيان أن المبعوث الأممي سيصل إلى جنيف في وقت لاحق اليوم لاستئناف المحادثات السورية.

