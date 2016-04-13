وول ستريت: خطة تسليح بديلة حال فشل الهدنة بسوريا

كشفت معلومات صحفية جديدة بأن الولايات المتحدة تحضر لخطة بديلة في حال فشل الهدنة في سوريا.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن أجهزة الاستخبارات المركزية CIA تنوي تسليح المعارضة السورية وتزويدها بنظام أسلحة يساعدها في تنفيذ هجمات ضد طائرات النظام السوري ومواقعه الدفاعية.



حيث تمت مناقشة الاستعدادات في اجتماع سري لقادة استخباراتيين قبل سريان هدنة وقف النار في فبراير الماضي.



حيث أطلع جهاز الاستخبارات الأميركي أعضاء يمثلون التحالف على تفاصيل الخطة البديلة.



وتحتاج هذه الخطة إلى موافقة البيت الأبيض على قائمة محددة من أنظمة الأسلحة قبل أن يتمكنوا من إدخالها إلى أرض المعركة.



وقال مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية أنه سيتم استخدام الخطة البديلة فقط إذا تم خرق الهدنة واستؤنف القتال على نطاق كامل