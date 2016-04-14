أوباما: لا مستقبل لسوريا بوجود الأسد

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد اجتماع "أمني" عقده مع فريقه الأمني ومستشاري الأمن القومي أنه سيواصل العمليات ضد داعش في جميع مناطق تواجده، وأن المسؤولين الأمنيين سيعدون خططاً لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي. وكشف أنه تم إلقاء القبض على قيادات من داعش زودوهم بمعلومات مهمة عن التنظيم.وأشار إلى أن الأمنيين يحاولون التخلص من الهجمات الإنتقامية التي يقوم بها داعش.

إلى ذلك أشاد بالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لدورها في التحالف الدولي ضد داعش.

أما في الملف السوري، فاعتبر أوباما أن ما أسماه الحرب الأهلية في سوريا ساعدت على تقوية داعش. وشدد على أن لا مستقبل لسوريا بوجود الأسد، مشيراً إلى أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تشمل فترة انتقالية لا يشارك فيها الأسد.

ولفت إلى أن موضوع "مستقبل سوريا سيكون ضمن جدول أعمال قمة خليجية الأسبوع المقبل".

