"جنيف سوريا" يُستأنف غدا وسط خلاف عن المرحلة الانتقالية

يستأنف جنيف سوريا محادثاته غدا وسط خلاف بين المعارضة السورية والنظام بشأن المرحلة الانتقالية.

فقد أفادت أنباء أن الرد المكتوب الذي حمله مندوب النظام إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، حذف منه تعبير "الحكم الانتقالي"، لتحل مكانه عبارة "حكومة وحدة وطنية" وفق فهم النظام للعملية السياسية.

في هذا الوقت، اعتبرت حركة أحرار الشام المعارضة أن هذه المحادثات جنيف سلبية للغاية حتى حينه.

وفي بيان صادر عنها، انتقدت مفاوضي المعارضة، واعتبرت أنهم منفصلون عن الواقع العسكري المتدهور على الأرض بسوريا، وأن هناك انفصالا واضحا بين عمل هيئة المفاوضات والواقع الميداني.

فبينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لصالح النظام لتعطيه زخما سياسيا، يقوم النظام وإيران بخرق الهدنة المزعومة.

ولاحظت حركة أحرار الشام أن هناك إصرارا للهيئة على متابعة محادثات التفاوض وسط تملص دولي من أي التزامات أو ضمانات.

واعتبرت أن هناك "هوة بين الهيئة التفاوضية بجنيف وبين الشارع الثوري بجميع مكوناته العسكرية والمدنية.

وقالت حركة أحرار الشام إن النظام لا يزال يعمل على حل عسكري خالص.

وختم بيان أحرار الشام مشيرا إلى عدم قيام النظام بتنفيذ مطالب بدء العملية السياسية، من بينها إنهاء الحصار عن مناطق سيطرة المعارضة والإفراج عن المعتقلين.