بشار الجعفري يتهم إسرائيل بالتعاون مع داعش والقاعدة

اتهم بشار الجعفري، كبير مفاوضي الحكومة السورية في محادثات السلام بجنيف، إسرائيل اليوم الاثنين، بالتعاون مع مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة في منطقة الجولان محولا بذلك الانتباه بعيدا عن المفاوضات بين الفصائل السورية.

وقال الجعفري للصحفيين بعد اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا إن هذا "الاستفزاز" الإسرائيلي يؤكد دون شك التعاون بين إسرائيل و"إرهابيي" تنظيم داعش وجبهة النصرة عند الخط الفاصل بين الجولان ومكان تمركز قوات الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن إسرائيل لن تتخلى أبدا عن مرتفعات الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981.

وقال الجعفري إنه ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع تصريحات "غير مسؤولة" لأعضاء في وفد المعارضة الذي يشارك في محادثات جنيف.