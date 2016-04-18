تركيا.. كرة القدم تعيد الحياة للاجئين السوريين

استضاف ملعب غازي عنتاب الدولي حدثا رياضيا يعد الأول من نوعه بتركيا، جمع بين فريق من اللاجئين السوريين ونجوم منتخب تركيا القدامى لكرة القدم.

وحضر المباراة قرابة 7 آلاف من اللاجئين السوريين الذين شجعوا فريق أقرانهم من اللاجئين جرى اختياره بعد عدة بطولات صغيرة متتابعة، في مواجهة فريق يضم نجوم منتخب تركيا القدامى والذي قاده لفترة قصيرة من المباراة وزير الشباب والرياضة عاطف جاغتاي كيليتش.

ثمانية أهداف على مدار الشوطين كانت الحصيلة النهائية للقاء الذي تقاسم فيه الفريقان غلة الأهداف، وخرجا متعادلين في رسالة محبة وسلام أراد منظمو هذا الحدث الرياضي إيصالها.

ويأمل منظمو المباراة أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو دخول اللاعبين السوريين إلى المؤسسات الرياضية في تركيا، مع وعود رسمية بصدور تشريعات تسمح للرياضيين السوريين بالانتساب للأندية التركية.