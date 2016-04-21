تسليح أميركي للمعارضة السورية بطريقة آمنة

تحدثت مجلة الشؤون الخارجية فورين بوليسي الأميركية اليوم الخميس عن مشاريع تقنية، تتيح لوكالة الاستخبارات الأميركية تسليح المعارضة السورية بالصواريخ المضادة للطائرات بشكل آمن.

يأتي ذلك عقب الأنباء التي سرت أخيرا عن وضع الوكالة خطة بديلة في حال فشل المفاوضات السورية.

وأشار التقرير إلى إمكانية توفر تقنية لدى الوكالة تقيد حرية استعمال هذه الصواريخ المحمولة، وبالتالي تبدد المخاوف من وصولها إلى أيادٍ غير أمينة واستعمالها ضد الطائرات المدنية من قبل المنظمات الإرهابية.

هذه التقنية من شأنها سحبُ الذرائع من معارضي تسليح المعارضة بالصواريخ الحيوية والتي من شأنها أن تقلب موازين القوى وتمنع النظام من شن غاراته ضد المدنيين.

وبحسب الفورين بوليسي التي استطلعت آراء الخبراء في صناعة الصواريخ، ستجبر المعارضة طيران الأسد على الارتفاع مسافة كبيرة لتفادي الإصابة، وبالتالي ستخسر إمكانية تنفيذ الغارة.

ووفقاً للتقرير يمكن للمهندسين الأميركيين تجهيز الصواريخ بشرائح تعقب عبر الأقمار الصناعية تمنعها من العمل في حال وصولها إلى مناطق خارج عن سيطرة الثوار، كوصولها إلى الشمال الشرقي، حيث يفرض تنظيم داعش سيطرته.

كما يمكن زرع شرائح دقيقة تعطل الصواريخ بالكامل في حال حاول المستخدم العبث بوسائل الحماية، فضلا عن إمكانية تجهيز الصواريخ بلوحات تحكم تجبر المستخدم على إدخال كلمات سر معقدة، تقتصر معرفتها على مستخدمين محدودين من الفصائل السورية المعتدلة.

ويمكن أيضا تجهيز الصواريخ بوسائل تقنية تسمح لجهاز الإطلاق بالتعرف على طبيعة الهدف، وإيقاف العملية في حال استهداف الطائرات المدنية أو الطائرات الصديقة.