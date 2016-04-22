حلب.. مقتل 10 في ضربات جوية لقوات الأسد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في ضربات جوية للقوات الحكومية على عدة مناطق في مدينة حلب شمال البلاد، اليوم الجمعة.

وتوقع المرصد، ومقره لندن، زيادة عدد القتلى مع إصابة عشرات بعضهم في حالة خطيرة.

ويأتي ذلك عقب انهيار جولة المفاوضات في جنيف بين المعارضة السورية والنظام. وأعلنت المعارضة، يوم الخميس، سحب وفدها من جنيف بالكامل.

واستهدفت الغارات 4 أحياء شرق المدينة. وقتل في الغارات التي استهدفت حي بستان القصر، أحد أكثر الأحياء السكنية كثافة في المدينة، 7 أشخاص وجرح ثمانية آخرون، فيما قتل مدنيان، وجرح 8 آخرون في حي المشهد، حسب الدفاع المدني الذي أكد أن القتلى تسعة.

ومنذ العام 2012، شهدت حلب معارك شبه يومية بين الفصائل المقاتلة في الأحياء الشرقية وقوات النظام في الأحياء الغربية، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية.

ومدينة حلب مقسمة منذ العام 2012 بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المقاتلة وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة النظام.

وتتنوع في محافظة حلب الجبهات وأطراف النزاع، إذ تخوض قوات النظام معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب. كذلك، تدور معارك بين تنظيم داعش وقوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وأخرى بين التنظيم المتطرف والفصائل المقاتلة قرب الحدود التركية في أقصى ريف حلب الشمالي.

وعادت أعمال العنف في أطراف حلب منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد أن سادها الهدوء منذ تطبيق وقف إطلاق النار في نهاية فبراير بين القوات النظامية والفصائل المقاتلة، خاصة في شمال المدينة، ما دفع آلاف السكان إلى الخروج من منازلهم.