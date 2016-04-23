الدول المعنية بالأزمة السورية قد تجتمع لتدارك الجمود

في ظل الجمود الذي تشهده محادثات جنيف حول سوريا تحول اهتمام الدبلوماسيين لاجتماع وزاري مقترح لمجموعة العمل الدولية التي تضم 17 من القوى العالمية والإقليمية المعنية بالأزمة السورية.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن هذا اللقاء يمكن أن يعقد في نهاية هذا الشهر في نيويورك ولكن من دون حسم مسألة حتى اللحظة.

وكان الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف قد حذر من خطورة انهيار وقف النار في سوريا وتأثيره على مفاوضات السلام الذي علقت المعارضة مشاركتها فيها مؤقتا احتجاجا على استمرار خرق النظام للهدنة.

وطالب دي ميستورا باجتماع طارئ لمجموعة العمل الدولية حول سوريا على المستوى الوزاري، في ظل التدهور الحاصل بالنسبة للوضع الإنساني واتفاق وقف الأعمال القتالية والعملية السياسية في جنيف.

ورغم تعليق المعارضة السورية مشاركتها المؤقتة من المفاوضات احتجاجا على استمرار خروق النظام للهدنة قال دي ميستورا إنه يعتزم مواصلة مباحثات السلام الأسبوع المقبل ربما حتى يوم الأربعاء. مضيفا أن وقف إطلاق النار قد يعود بالتأكيد إلى مساره لكن ذلك سيتطلب جهودا حثيثة.

من جهته أعرب الرئيس الاميركي باراك أوباما من لندن عن قلق شديد إزاء احتمال انهيار وقف النار في سوريا.