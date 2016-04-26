ميركل تدعو إلى استمرار مفاوضات جنيف السورية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن بلادها تتفق مع شركائها، على ضرورة استمرار المفاوضات السياسية، في مباحثات جنيف حول سوريا، من أجل احتواء الأزمة بالطرق السياسية.

وأعربت ميركل خلال مشاركتها في قمة مصغرة مع الرئيسين الأميركي والفرنسي عن قلقها الكبير إزاء انتهاكات وقف "الأعمال العدائية"، وهشاشة وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرة إلى ألمانيا تدعم اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن ألمانيا تؤيد مشاركة قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بدوريات في بحر إيجه.

وفي الشأن الليبي، أشارت ميركل إلى "هشاشة حكومة الوفاق الوطني الليبية"، مؤكدة دعم بلادها "تعزيز الحكومة الليبية".