بعثة الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في داريا بالغ السوء

أربع سنوات من الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة له على داريا بالريف الدمشقي... لم يتخللها إلا حمم مقاتلات النظام السوري وحليفته روسيا، ومن دون إدخال أي مساعدات غذائية ودوائية.

وضع وخيم للغاية... هكذا وصف منسق شؤون الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين الوضع في المدينة، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يرد على طلبات لا تحصى للحصول على إذن لتسليم إمدادات الإغاثة لداريا.

البلدة التي يسكنها نحو أربعة آلاف نسمة، سجلت أول دخول من نوعه الاسبوع الماضي لوفد اممي منذ عام 2012.

إلا أن الوفد الأممي دخل المدينة بدون أي مساعدات إغاثية كان من المفترض أن تصل بحسب ما أعلنه المجلس المحلي لداريا واقتصر الدخول الأممي على معاينة الواقع الإنساني للمدينة.

أوبراين أكد أن الأمم المتحدة ستواصل الضغط على نظام الأسد بلا كلل حتى تستطيع الوصول إلى دريا بشكل آمن وبدون عقبات.

الوضع المأسوي في المدينة يزداد سوءا مع كل يوم يعيشه أهلها مع استمرار الحصار الخانق.