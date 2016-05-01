واشنطن تطالب بعودة سريان وقف الأعمال القتالية في سوريا

يلتقي وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأحد والاثنين بجنيف، وزيري خارجية السعودية والأردن والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لبحث التصعيد العسكري بسوريا على وقع استمرار مجازر النظام في حلب.

ويجري حراك دبلوماسي دولي واسع النطاق لإعادة العملية السلمية في سوريا إلى مسارها ولجم التصعيد الدامي لنظام الأسد لاسيما في حلب.

هذا التصعيد سيكون محور مباحثات عاجلة في جنيف الأحد والاثنين يجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيريه السعودي عادل الجبير والأردني ناصر جودة إلى جانب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، حسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وطالب كيري قبل توجهه إلى جنيف بعودة سريان وقف الأعمال القتالية في كامل الأراضي السورية، خصوصا حلب.

وحسب بيان للخارجية الأميركية فإن كيري تباحث هاتفيا مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومنسق المعارضة السورية رياض حجاب، وأوضح لهما أن وقف العنف في حلب والعودة إلى وقف دائم للأعمال القتالية يشكل أولوية قصوى.

وأفاد البيان أن كيري أوضح للطرفين أن واشنطن تريد من موسكو أن تمارس ضغوطا على نظام الأسد لإيقاف الهجمات الجوية العشوائية على حلب.

دول الخليج ممتعضة

من جانبها، أبدت دول مجلس التعاون الخليجي غضبا مما يحدث في حلب من قصف وحشي من نظام الأسد، واعتبرت أن ما يجري جرائم ضد الإنسانية، داعية مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة في سوريا إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد.

الائتلاف يتهم وروسيا تغرد خارج السرب

أما الائتلاف الوطني السوري المعارض وعلى لسان رئيسه أنس العبدة فقد اتهم نظام الأسد بمحاولة نسف عملية جنيف التفاوضية عبر التصعيد العسكري في حلب، مشيرا إلى أن النظام يحاول فرض حل للأزمة السورية خارج إطار الشرعية الدولية. أما التغريد الروسي فأتى خارج السرب الدولي تماما، حيث اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن قصف حلب هو مكافحة للخطر الإرهابي، وصرح بأن موسكو لن تطلب من نظام الأسد وقف الغارات الجوية على حلب.