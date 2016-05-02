الجبير: الجهود ستبذل لانتقال سياسي بسوريا دون الأسد

انتهى الاجتماع بين وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والأميركي جون كيري في جنيف، وأكد الجبير أن الجهود ستبذل لضمان انتقال سياسي في سوريا دون بشار الأسد، وأن الهدنة يجب أن تشمل كل المناطق في سوريا.

وجرت اليوم الاثنين محادثات طارئة في جنيف لمحاولة احتواء تصعيد النظام في حلب خاصة، حيث عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والأميركي جون كيري.

وأكد كيري في بداية الاجتماع، الاقتراب من تجديد اتفاق الهدنة في سوريا. ولكنه أضاف أنه ما زال هناك الكثير من العمل أمام كافة الأطراف.

ومن جانبه ندد الجبير بالتصعيد الحاصل في الأعمال القتالية والخروقات المرتكبة بحقوق الإنسان. وحمل الجبير رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤولية القصف على حلب، مطالبا بتنحيه عن السلطة من خلال عملية انتقالية سياسية، قبل أن يجبر على الرحيل.

وفي موسكو يلتقي غدا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. سبق ذلك إعلان وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات مستمرة لضم حلب إلى الهدنة في بسوريا، كما أعلنت موسكو الاتفاق مع واشنطن على تمديد الهدنة في ضواحي دمشق ليومين.