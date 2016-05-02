حلب تنازع.. ونظام الأسد يعلن تمديد الهدنة حول دمشق

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول عسكري روسي قوله الاثنين إن المحادثات مستمرة بشأن ضم محافظة حلب التي طوت 9 أيام تحت النار وقصف النظام السوري الذي لم يستثن حتى المستشفيات حاصداً أكثر من 150 قتيلاً، إلى "نظام التهدئة".

وذكرت الوكالة نقلا عن الجنرال سيرجي كورالينكو قوله أيضا إن روسيا والولايات المتحدة والنظام السوري وما أسماه المعارضة "المعتدلة" اتفقوا على تمديد "نظام التهدئة" في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق يومين آخرين حتى نهاية الثالث من مايو.

كما أعلن النظام السوري الاثنين تمديد سريان "نظام التهدئة" حول العاصمة دمشق لمدة 48 ساعة أخرى، ليؤكد بذلك الإعلان الروسي في هذا

الشأن.