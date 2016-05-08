قوات النظام تقطع الإتصالات عن المعتقلين في سجن حماة

نقلت مصادر إعلامية أن قوات النظام السوري قطعت جميع طرق التواصل مع معتقلي سجن حماة المركزي، وذلك بعد قيام قوات الأسد اليوم، بقطع إشارة الاتصالات الخليوية التي كانت تصل المعتقلين عن طريق برج الاتصالات القريب من السجن، وتزامن ذلك مع رفع قوات الأسد المحاصرة للسجن حالة الجهوزية التامة.

وكانت قوات النظام قد بدأت بالتفاوض مجددا مع السجناء الذين بدأوا عصيانا منذ بضعة ايام..

وأظهرت صور مسربة من السجن جانبا من الحوار الذي دار بين المعتقلين وموفد للنظام إلى السجن ، حيث يُسمع صوت أحد المعتقلين وهو يطالب المبعوث بتحمل مسؤولية تعرض المعتقلين للاعتداء من قبل عناصره.