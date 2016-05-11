كيري يحذر موسكو من مستنقع سوريا

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري موسكو من الغرق في المستنقع السوري مشيرا إلى أن روسيا تتصيد صيغة معينة للحل السياسي في سوريا قد لا يكون مناسبا العمل بها لكنه أوضح أنه لم يتسن الذهاب إلى وقف لإطلاق النار في سوريا بدون روسيا.

وأضاف كيري أن الحرب في سوريا هي أكثر من حرب ومن مصلحة موسكو عدم الانغماس فيها وعدم التحول إلى هدف وخاصة من الجماعات المتطرفة.

وقال كيري في حديث لقناة CNN إن الاقتصاد الروسي لا يتصاعد ولديهم تحديات أخرى وإذا أرادت روسيا حقا تفادي المستنقع في سوريا فإن عليهم إيجاد حل سياسي في البلاد."

يأتي هذا فيما رفض مجلس الأمن طلب روسيا بإدراج جيش الإسلام وأحرار الشام في قوائم الجماعات الإرهابية واستبعدهما من محادثات السلام في جنيف، وذلك تحت ذريعة ارتباطهما بتنظيمي القاعدة وداعش.

وجاء الرفض على خلفية اعتراض أربعة دول للطلب الروسي، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن إضافة أسماء إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة يتطلب قرارا توافقيا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، إلا أنه بعد اعتراضات الدول الأربع، فإن الطلب الروسي يعتبر مرفوضا.