المعارضة السورية تشن هجوما على وزير خارجية أميركا

فيما تشهد دير الزور معارك كر وفر بين النظام السوري وتنظيم داعش تصعّد قوات الأسد من هجماتها محاولة بالتالي شن هجوم على داريا قبيل تحديد موعد لمحادثات جنيف المقبلة إضافة إلى مشاورات فيينا المرتقبة بعد غدٍ الثلاثاء لمجموعة الدعم الدولي حول سوريا برئاسة الولايات المتحدة وروسيا.



فيما أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى مشاورات في جدة مع نظيره السعودي عادل الجبير تركزت على الملف السوري وآخر المستجدات فيه.

من جانبه أنتقد رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية العميد أسعد عوض الزعبي الخطاب الأميركي الذي يتحدث عن الهدنة و يغفل ممارسات النظام و حلفائه.

ووصف الزعبي للحدث ما يجري بالعرقلة الواضحة لمساعي السلام متسائلا عن الهدنة الحاضرة فقط في التصريحات لكنها غائبة في الميدان.