قوات الأسد تواصل خرق "التهدئة".. وتحاول اقتحام داريا

قتل أكثر من 15 عنصراً من قوات النظام السوري، وجرح آخرون أمس خلال تصدي فصائل المعارضة لمحاولة تلك القوات اقتحام مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية.

وأفاد لواء تابع للمعارضة بأن قوات النظام حاولت منذ الصباح اقتحام المدينة بالتزامن مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات.

وصلت لأكثر من خمسين قذيفة مدفعية وأربعة صواريخ أرض أرض، أثناء محاولتها اقتحام المدينة.

في حين دمرت المعارضة دبابة حاولت التوغل على الجبهة الجنوبية من المدينة.

ويستمر النظام في تجاهل ما يعرف باتفاق "نظام التهدئة" أو وقف الأعمال العدائية حيث تتهم المعارضة النظام بعدم احترام الهدنة منذ أن أقرته أميركا وروسيا نهاية أبريل الماضي.

وبحسب ناشطين سوريين فإن النظام لم يستطع اقتحام داريا منذ أكثر من 3 سنوات.

هذه المدينة تعتبر بوابة الغوطة الغربية من جهة دمشق وتسيطر عليها المعارضة منذ بداية المعارك تحاصرها قوات الأسد وتقوم بقصفها بين الحين والآخر بالبراميل المتفجرة.

أما حجة النظام في اقتحام المدينة هو تأمين مطار المزة العسكري في دمشق الذي يقع بمحيط داريا وهو المطار العسكري الوحيد في دمشق.

أما في مناطق أخرى:

قوات النظام تقصف قرى جبلي "الأكراد"، والتركمان" بريف محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد

وذلك للسيطرة على ما تبقى من قرى تسيطر عليها المعارضة، وذلك بعد معارك عنيفة في هذه المنطقة منذ أربعة أشهر وسيطرة الروس على مناطق واسعة من جبلي الأكراد والتركمان

وبالفعل حاولت قوات النظام التقدم نحو محور قرية "الحدادة" في "جبل الأكراد وسط قصفٍ مدفغيٍ وصاروخيٍ على القرية، وتغطية جوية من الطيران الروسي.



وفي حلب استعادت المعارضة جميع النقاط العسكرية في مخيم حندرات في ظل قصف مدفعي وغارات مكثفة شنتها الطائرات الروسية والسورية على المخيم

وتبقى بلدة خان طومان في الريف الجنوبي لحلب محورا للمعارك، حيث تعد هذه البلدة من التجمعات الرئيسية لقوات النظام كما أنها النقطة الأقرب للطريق الدولي الرابط بين دمشق وحلب.