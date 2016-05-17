لافروف: رؤية روسية أميركية تطرح باجتماع فيينا حول سوريا

تجتمع، اليوم الثلاثاء، مجموعة الدعم الدولية لسوريا برئاسة وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب الخارجية الأميركية، ستطرح واشنطن خلال الاجتماع، ثلاثة أهداف محددة للاجتماع من أجل وقف الحرب، وهي تعزيز وقف الأعمال القتالية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية، وتسريع عملية الانتقال السياسي.

من جهته، قال لافروف إن الجانبين اتفقا على رؤية مشتركة لطرحها في اجتماع اليوم، تشدد على ضرورة قطع طرق الإمداد للإرهابيين، بحسب تعبيره.

من جهته، استبق رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدا، اجتماع فيينا ليؤكد وجود محاولات ابتزاز عسكري وسياسي من أجل تطويع الثورة السورية، والتآمر على الثورة السورية والتمثيل السوري الحقيقي.

وأشار العبدا إلى أن هذه الضغوط تتمثل سياسياً بمحاولات إبقاء بشار الأسد ونظامه القمعي في مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم دون مدى زمني، فيما تتمثل عسكرياً بحشود طائفية ودعم عسكري روسي ولإيراني لنظام الأسد.

ولم تقلق عقدة مستقبل الأسد المعارضة فحسب، بل أصابت الأوروبيين بخيبة أمل، حيث وجه دبلوماسيون ومحللون أوروبيون أصابع الاتهام للإدارة الأميركية بإساءة التقدير فيما يتعلق برغبة موسكو في بقاء الأسد بالسلطة.

كما اتهموا الأميركيين بالعجز أمام النفوذ الروسي في سوريا.

وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن وسائل خلاقة توفرت لتحقيق انتقال للسلطة بعيداً عن الأسد، وتمنح جماعات المعارضة السورية سبباً لوقف القتال وبدء التفاوض.

إلا أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أخفقت مراراً وتكراراً في إقناع روسيا بضرورة تنحي بشار الأسد.

وقبيل اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا اليوم، تطفو على السطح شكوك أوروبية بشأن التفرد الأميركي الروسي حول إدارة الأزمة السورية، وهو ما يتعارض مع معلومات تفيد بأن فرنسا تسعى لتشكيل حلف أوروبي خليجي لخلق توازن في ظل الهيمنة الروسية.

بدورهم، اشتكى بعض ممثلي المعارضة السورية ومسؤولون بالأمم المتحدة من ممارسة الأميركيين ضغوطاً أكبر على المعارضة لتقديم تنازلات بدلاً من دفع روسيا للضغط على نظام الأسد.