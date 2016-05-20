اقتتال بالغوطة الشرقية والنظام السوري يسيطر على جنوبها

تدور اشتباكات متقطعة الجمعة، بين قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى على مستوى أوتوستراد السلام في الغوطة الغربية.

في المقابل تجددت الاشتباكات في محيط بلدتي مسرابا ومديرة في الغوطة الشرقية بين بعض الفصائل المسلحة في المنطقة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في غضون ذلك حمل اتحاد ثوار حلب الأطراف المتصارعة في غوطة دمشق مسؤولية الدماء التي سقطت ودعاهم إلى وقف الاقتتال فيما بينهم.

وأعرب الاتحاد في بيان له عن استيائه مما وصلت إليه فصائل الغوطة من تناحر الأمر الذي يجعلها لقمة سائغة لقوات النظام.