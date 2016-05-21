فصائل عسكرية تتفق على وقف الاقتتال في الغوطة الشرقية

أصدرت الفصائل الثورية المسلحة بيانا تضمن مبادرة حلٍ في ريف دمشق لإنهاء ما وصفه البيان بالنزاع المؤسف القائم بين فصيلي "فيلق الرحمن" و"جيش الإسلام".

وفي اعقاب الاتفاق أعلنت قيادة جيش الإسلام كبادرة حسن نية وفق ما جاء في بيانهم، عن إطلاق سراح 9 من موقوفي مقاتلي فيلق الرحمن حرصا منها على وحدة الصف واستجابة من الفصيل لمبادرة حقن الدماء بحسب البيان.

في المقابل أصدر فصيل فيلق الرحمن بيانا أكد فيه استجابته لجميع المبادرات الايجابية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في الغوطة الشرقية معربين عن موافقتهم المبدئية على مبادرة الفصائل الثورية كما دعَوا الى البحث في آلية تنفيذية لعدم خرق الاتفاقات كما حصل في مبادرات سابقة وفق البيان الصادر عنهم.

