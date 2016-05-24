المبعوث الأميركي: تخلي المعارضة عن الهدنة خطأ استراتيجي

في بيان موجه إلى المعارضة السورية اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا مايكل راتني بأن التخلي عن الهدنة سيكون خطأ استراتيجي، وأن الفصائل المسلحة إذا ما انسحبت من الهدنة فإن الأسد ومواليه سيدّعون أن ذلك يعطيهم الفرصة لمهاجمة كل قوى المعارضة دون أي اعتراض دولي.

وأضاف راتني أن واشنطن أثارت مع موسكو هذه الهواجس بهدف الضغط عل النظام ..وحث الفصائل المسلحة على مواصلة تقديم تقارير الانتهاكات إلى الأمم المتحدة.

بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الامريكي جون كيري والتي طالب فيها من موسكو الضغط على نظام الاسد للالتزام بالتهدئة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دعت إلى تطبيق نظام التهدئة في منطقة الغوطة الشرقية وبلدة داريا لمدة اثنتين وسبعين ساعة اعتبارا من يوم الثلاثاء باستثناء جبهة النصرة.

