واشنطن تؤكد بدء معركة الرقة في سوريا

أعن المتحدث باسم الجيش الأميركي الكولونيل ستيف وارن أن مقاتلي التحالف العربي الكردي بدأوا في تطهير مناطق تقع إلى الشمال من الرقة من مقاتلي تنظيم داعش. مؤكدا أن الجيش الاميركي سيشن غارات جوية لدعم تلك القوات التي دربتها وجهزتها الولايات المتحدة.

ولم يتضح متى سيبدأ الهجوم على مدينة الرقة نفسها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت عملية عسكرية نحو مدينة الرقة.

وأشار المرصد إلى أن العملية في مرحلتها الأولى تهدف إلى السيطرة على مثلث تل أبيض - الفرقة 17 - عين عيسى بشمال وشمال غربي مدينة الرقة.

من جهتها أبدت موسكو استعدادها للتنسيق مع واشنطن والأكراد في عملية استعادة الرقة من داعش، فيما رفضت قوات سوريا الديمقراطية العرض في تصريح سابق للناطق الرسمي باسمها.