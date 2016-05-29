الهلال الأحمر السوري: حوالي 14 مليون نازح و محتاج

أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري أن أعداد من هم بحاجة إلى المساعدة في سوريا بلغ نحو ثلاثة عشر مليون وخمسمئة ألف شخص أما أعداد النازحين فبلغت ستة ملايين و خمسمئة ألف، فيما علق 4 ملايين و 490 ألف شخص في مناطق يصعب الوصول إليها .



وأكدت المنظمة أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة قد بلغ ستة ملايين طفل، وتقوم المنظمة بمساعدة نحو خمسة ملايين منهم وتتكفل بعلاج مليونين.



أما بالنسبة للدعم النفسي فقد أشار تقرير المنظمة إلى أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من ثلاثمئة و ستة عشر ألف شخص.

من جانب آخر وزعت المنظمة أربعة ملايين و ستمئة ألف حصة من المواد الخاصة بمعالجة المياه استفاد منها نحو مليون و ثلاثمئة ألف شخص.