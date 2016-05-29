داعش يهجر الآلاف من شمال حلب والسوريون يفترشون الحدود

تحدث بيان صادر عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن تضرر آلاف الأشخاص شمالي سوريا من احتدام المواجهات المسلحة هناك ما اضطرهم للنزوح باتجاه الحدود التركية حيث يتكدس أكثر من مئة وخمسة و ستين ألف شخص في مساحة ضيقة قرب أعزاز بمحافظة حلب.

ونقل البيان القلق الأممي من وضع النازحين العالقين بين نيران المعارك من جهة و الحرمان من الغذاء و الخدمات الطبية من جهة.



وأفيد ان عددًا كبيرًا من العائلات النازحة اضطرت لافتراش الأرض في محيط مخيم باب السلامة على الجانب السوري، وأن نحو ألف و خمسمئة عائلة فروا من قرى مختلفة خلال اليومين الماضيين بعد أن تقدم داعش باتجاهها.

وقال إن العدد في محيط المخيم المذكور في تزايد مع استمرار توافد نازحين جدد من مدينة مارع التي تشهد قتالا بين فصائل المعارضة المسلحة و داعش.



