تركيا مستعدة لقتال داعش بالرقة.. لكن دون الأكراد

عرضت تركيا على الولايات المتحدة عملية مشتركة داخل سوريا شريطة عدم مشاركة وحدات كردية التي تعتبرها تركيا إرهابية، مضيفة أن الجيش الحر يمكن أن يكون شريكا.

وأضاف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن النقاش يدور مع الجانب الأميركي لإغلاق ممرات يستخدمها داعش لعبور مقاتليه عبر الحدود السورية التركية، وفتح جبهة ثانية يمكن من خلالها الوصول إلى معقل داعش في الرقة بسهولة.

لكن الوزير التركي شدد على ضرورة إقصاء الوحدات الكردية من أي عملية قادمة معتبرا أن فصائل المعارضة السورية يمكن دعمها لتكون شريكا في الحرب ضد داعش.