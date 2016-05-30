علوش: مفاوضات جنيف "عبثية وغير مجدية"

أعلن كبير مفاوضين المعارضة السورية محمد علوش انسحابه من المفاوضات السورية احتجاجا على فشل محادثات جنيف، واصفا تلك المواصفات بـ"العبثية وغير الجدية".

وأكد أن استقالته التي قبلتها الهيئة قبل يومين ليست بجديدة وأنه تقدم بها منذ فشل الجولة الثانية من مفاوضات جنيف.

وأوضح أنه ليس مستعدا للدخول في مفاوضات قد تستمر 15 عاما وربما لسنوات أكثر، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ليس صادقا في مساعيه لحل الأزمة، وبالتالي لابد من اتخاذ موقف واضح أمام الشعب السوري ومن هنا تأتي الاستقالة.

ووصف علوش المفاوضات بشكلها الحالي بالعبثية وغير المجدية، موضحاً أنه لا يريد أن يكون شريكا في العبث بدم الشعب السوري.