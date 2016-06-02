سوريا.. الائتلاف الوطني يعلن محافظة إدلب منطقة منكوبة

أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية محافظةَ إدلب منطقة منكوبة بعد الهجمات التي شنتها الطائرات الروسية بالتعاون مع طيران الأسد الذي يستهدف مدنا وبلدات المحافظة بالبراميل المتفجرة والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

وبحسب البيان فإن الائتلاف طالب أجهزة الحكومة السورية المؤقتة وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية، المدنية والعسكرية، بالاستنفار وبذل كافة الجهود لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين. بالإضافة إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لدعم الهيئات والمؤسسات السورية العاملة على الأرض من أجل إنقاذ المدنيين وتأمين إجلاء الجرحى وإغاثة النازحين.

ودعا الائتلاف الوطني الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإدانة العدوان الروسي وجرائم النظام مطالبا بممارسة كل الضغط الممكن على النظام وحلفائه من أجل وقف العدوان على إدلب وجميع أنحاء سوريا.

وفي مدينة منبج الاستراتيجية الواقعة شمال سوريا، أكدت مصادر كردية أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على منبج هي مسألة أيام، مؤكدة انهيار دفاعات داعش على الضفة الغربية من نهر الفرات.

وأضافت المصادر أن القوات الكردية باتت على بعد عشرة كيلومترات من المدينة. وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إنها ستسلم المدينة إلى مجلس مدني بعد استعادتها من داعش، داعية المدنيين لتفادي مواقع داعش لأنها ستكون هدفا.