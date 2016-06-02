أردوغان: قوات سوريا الديمقراطية في منبج من العرب

أكدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن استمرار عملياتها العسكرية في معركة منبج على الحدود التركية حتى طرد داعش من المدينة، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جل قوات سوريا الديمقراطية في منبج من العرب.

ودعت القوات المؤلفة بشكل أساسي من مقاتلين أكراد، المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع داعش وقالت أن هذه المواقع ستكون هدفا لهم مع تقدمهم نحو المدينة.

وفي محاولة لطمأنة المخاوف الرافضة لدخولها المدينة، قالت في بيان إنها ستسلمها بعد استعادتها من داعش إلى مجلس مدني لإدارتها.

وفي موقف ملفت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل في منبج، مؤلفة من مقاتلين عرب بشكل رئيسي وإن المقاتلين الأكراد يؤمنون دعما لوجيستيا في هذه المعركة. وأضاف أردوغان أن هذه القوات التي تقاتل في منبج تضم 2500 مقاتل عربي مقابل 450 مقاتلا كرديا.

وقالت مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي قصف مواقع لداعش غربي مدينة منبج، وقتل 5 من مقاتلي التنظيم على مقربة من بلدة أعزاز السورية وبلدة كلس الحدودية.

وقال مصدر عسكري إن واشنطن أبلغت أنقرة بعملية منبج، مشيرا إلى أن تركيا لن تدعم أي عملية عسكرية يشارك فيها مقاتلون أكراد سوريون.