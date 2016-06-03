النظام السوري يصعّد غاراته على حلب

قتل 34 مدنيا على الأقل الجمعة في غارة لقوات النظام السوري، استهدفت حافلة لنقل الركاب على طريق الكاستيلو، المنفذ الأخير للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب في شمال سوريا، وفق حصيلة للدفاع المدني.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام نفذت غارات مكثفة على مدينة حلب وطريق الكاستيلو منذ صباح اليوم.

ويعد طريق الكاستيلو المنفذ الوحيد المتبقي لسكان الاحياء الشرقية ويؤدي الى غرب البلاد.

هذا وقتل 24 مدنياً جلّهم أطفال ونساء، كحصيلة أولية، وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء قصف قوات النظام وطائراته لأحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الثوار.

من جهة أخرى أفادت مصادر ميدانية بأن مجزرة ارتكبتها قوات النظام وطائراته، جراء قصف عنيف تعرضت له أحياء حلب الخاضعة لسيطرة الثوار، فسقط 5 قتلى من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف الطيران المروحي حي الصاخور ببرميل متفجر.

من جانب آخر أبلغ النظام السوري الأمم المتحدة بموافقته على إدخال المساعدات الإنسانية برا إلى 11 منطقة محاصرة من أصل 19 منطقة، وجاء موافقة النظام قبل ساعات من جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث عملية إنزال جوي للمساعدات على المدن المحاصرة.



