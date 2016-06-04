قوات النظام السوري تدخل الحدود الإدارية للرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام السوري تتقدم داخل الحدود الإدارية للرقة، معقل تنظيم داعش.

وتمكنت قوات النظام من التقدم مجدداً في المنطقة، مدعومة بغطاء ناري متفاوت العنف، والوصول إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، بحيث باتت تحاول قوات النظام التقدم والوصول إلى بحيرة الفرات وطريق الرقة – حلب، والتي بات يفصلها عن هذه المناطق نحو 40 كلم.

وأسفرت الاشتباكات منذ فجر أمس الأول وحتى الآن عن مقتل 26 عنصراً من التنظيم، و9 عناصر من قوات النظام، وفي حال تمكنت قوات النظام من الوصول إلى طريق الرقة – حلب وبحيرة الفرات، فإن تنظيم داعش يكون قد حوصر في محافظة حلب، من 3 جهات، وهي قوات النظام في الجنوب والجنوب الغربي، ومن الفصائل في الغرب، ومن قوات سوريا الديمقراطية من جهة الشرق، إضافة للحدود مع تركيا من جهة الشمال.