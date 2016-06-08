خطة لعزل وحصار داعش شرقا مع العراق وشمالا مع تركيا

يتقدم جيش سوريا الجديد وقوات كردية مع بعض المقاتلين العرب السوريين نحو دير الزور الواقعة تحت سيطرة داعش من أجل قطع التواصل بين فرعي التنظيم بسوريا والعراق.

وبالتوازي تستمر شمالا معركة استعادة السيطرة على الرقة في اطار خطة روسية اميركية تقوم قوات نظام الأسد بتنفيذ جزء منها الى جانب حليفتها قوات سوريا الديمقراطية وذلك من اجل قطع طرقِ الامداد عن التنظيم من الشمال وبالتحديد على الحدود التركية.

وتسعى القوات المهاجمة للتنظيم في تلك الجبهات إلى عزل وحصار تنظيم داعش في سوريا شرقا مع العراق وشمالا مع تركيا.



ويواجه مقاتلو فريقين التنظيم شرقا وشمالا، هما: جيش سوريا الجديد، والقوات الكردية مع بعض المقاتلين العرب السوريين.

جيش سوريا الجديد، المشكل خاصة من عشائر سورية ومقاتلين سوريين تدربوا في الأردن وعرب بدعم من قوات التحالف الدولي، بدأ أولى معاركه من معبر تنف مع العراق، قبل أشهر قليلة.

معركة حقق فيها انتصاره على التنظيم ما مهد الطريق للاتجاه إلى استعادة دير الزور، شرق سوريا..

وعلى الناحية الشمالية، تقاتل القوات الكردية مع بعض المقاتلين العرب السوريين داعش قوات تشكل قوات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.



جبهتان تقاتل فيهما القوات الكردية مع بعض المقاتلين العرب السوريين في الشمال السوري حاليا: منبج في ريف حلب الشمالي والرقة، أهم معاقل التنظيم في سوريا..



في جبهة ريف حلب الشمالي، تواصل القوات الكردية مع المقاتلين العرب السوريين توسيع مناطق سيطرتها في ريف منبج شرق حلب، بغطاء جوي من طيران التحالف، على حساب التنظيم الذي بدأ يتراجع تدريجيا..



في الوقت نفسه، فتحت قوات النظام معركتها جنوبي الرقة سعيا للوصول إلى جنوبي المدينة.

وتعمل الولايات المتحدة مع روسيا للهجوم عليها، كما هو جاري في منطقة منبج، والهجوم المتزامن أيضا على الرقة من الجنوب.

وتقضي الخطة الأميركية الروسية بإحاطة الرقة من الجنوب والهجوم عليها من الشمال، مع عزل ريف حلب الشرقي والشمالي عن دير الزور والرقة، عبر الهجوم على منبج.

تحركات ومعارك تسعى الأطراف المقاتلة لداعش في نهايتها إلى قطع خطوط إمداد التنظيم مع العراق، وخاصة في محافظتي نينوى والأنبار.

وهو الحال شمالا، معارك تهدف إلى خسارة التنظيم طرق إمداده من تركيا، الشريان الحيوي الذي يربطه مع العالم..





