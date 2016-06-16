أميركا: قوات سوريا الديموقراطية مستعدة لاقتحام منبج

أعلنت القيادة المركزية لعمليات المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي استعداد التحالف الذي تقوده لبدء المرحلة الثانية من عملية السيطرة على مدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشرقي.



ولفت البيان إلى أن التحالف قد تمكن من تأمين الطرق المؤدية من وإلى منبج بعد السيطرة على كامل الريف، وأشار البيان إلى أن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش نفذت 190 غارة جوية في محيط منبج منذ بدء العملية ، فيما شهدت الأيام الأربعة الأخيرة تدمير ثلاث مقرات قيادية تابعة للتنظيم، ما دفعه إلى مغادرة المدينة.

