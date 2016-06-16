الخارجية الروسية تدعم تهدئة طويلة الأمد في حلب

أعلنت الخارجية الروسية الخميس دعمها لتهدئة طويلة الأمد في حلب، جاء ذلك بعدما أعلنت موسكو وقفا لإطلاق النار في حلب ليومين اعتبارا من اليوم الخميس للمساعدة على تهدئة الوضع.

يأتي ذلك قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثِ المنظمة الدولية إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لبحث تطورات الملف السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء عن دخول هدنة لمدة 48 ساعة حيز التنفيذ في مدينة حلب السورية اعتبارا من الخميس، لـ"تهدئة الوضع". وأوضحت في بيان أنه "بمبادرة من روسيا، دخل نظام تهدئة حيز التنفيذ في حلب لمدة 48 ساعة في 16 يونيو عند الساعة 00:01 (21:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء) بهدف خفض مستوى العنف المسلح وتهدئة الوضع".

ولم يحدد البيان الجهة التي ناقشت معها روسيا قرار الهدنة التي تستمر يومين.

واتهم البيان "جبهة النصرة"، فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا، بقصف أحياء عدة في حلب بقاذفات صواريخ، فضلاً عن شن هجوم بالدبابات في جنوب غرب المدينة.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتهم الأربعاء رئيس النظام السوري بشار الأسد وروسيا بتطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا بشكل انتقائي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تجلس ساكنة أمام هذا السلوك.

يأتي هذا عشية لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث المنظمة الدولية إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لبحث تطورات الملف السوري.

