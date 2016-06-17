بعد انتقادات أميركية.. موسكو تبرر قصف المعارضة المعتدلة

بعد أن وجه مسؤول أميركي الخميس انتقادات لموسكو معتبراً أن غاراتها في سوريا استهدفت المعارضة المعتدلة ومن ضمنها قوات تدعمها أميركا وتدربها، بررت روسيا اليوم الجمعة غاراتها، معتبرة أنه من الصعب التمييز بين فصائل المعارضة في سوريا.

وقال الكرملين الجمعة إنه من الصعب التمييز بين المعارضة المعتدلة والمتطرفين على الأرض عند توجيه ضربات جوية في سوريا، إذ أنهم في كثير من الأحيان يقاتلون بالقرب من بعضهم البعض.



وأدلى متحدث باسم الكرملين بالتصريحات عندما طلب منه التعقيب على مزاعم مسؤول عسكري أمريكي كبير اتهم القوات الروسية في سوريا بقصف مقاتلين تدعمهم واشنطن.



كما انتقد المتحدث مذكرة دعا فيها مسؤولون أمريكيون لشن ضربات جوية على قوات النظام السوري. وأضاف أن أي محاولة لتغيير النظام في سوريا ستدفع المنطقة برمتها إلى الفوضى.

وكان جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) قال الخميس، إن نسبة كبيرة من الغارات الجوية التي نفذتها روسيا في سوريا كانت موجهة ضد ما تصفه الولايات المتحدة بالمعارضة المعتدلة للنظام السوري، التي تقاتل الرئيس بشار الأسد.

وأضاف برينان في جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ "نعم.. الروس والسوريون كانوا يسعون وراء تنظيم داعش وجبهة النصرة، لكن عدداً كبيراً من غاراتهم الجوية كانت موجهة ضد ما نعتبرها المعارضة السورية الشرعية التي تحاول إنقاذ بلادها من بشار الأسد".

