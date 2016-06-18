الزعبي: ممارسات روسيا تشبه جرائم إيران وحزب الله

وصف رئيس وفد الوفد المفاوض للمعارضة السورية اسعد عوض الزعبي جرائم روسيا لا تختلف عن جرائم إيران وميليشيات حزب الله في سوريا متهماً موسكو بتدمير ما بقي من سوريا وشعبها.

ووصف الزعبي في مقابلة مع "الحدث" تصريحات الرئيس الروسي بقبول المعارضة طرحا روسياً بافتراءات عارية عن الصحة.

ميدانياً، على وقع الهدنة التي وعدت بها روسيا قتل مدنيون بينهم أطفال في قصف جوي استهدف الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

براميل متفجّرة أُلقيت على حي القاطرجي وعلى حي طريق الباب فيما قصفت مدفعية النظام الثقيلة طريق الكاستيلو.

أما براً، فتصدّت المعارضة المسلحة لهجوم شنته قوات النظام والميليشيات في خلصة بريف حلب الجنوبي وسقط ثلاثون قتيلاً من النظام والميليشيات.

وردا على هذه الغارات قصفت الفصائل المعارضة الاحياء الغربية من حلب الواقعة تحت سيطرة النظام، بحسب المرصد.

وفي ريف حمص الشمالي, أفاد مركز تلبيسة الإعلامي بقصف لقوات النظام المدينة بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ

واستهدفت الأحياء السكنية أثناء أداء المصلين صلاة التروايح, ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين معظمهم من المسنين وبعضهم حالتهم خطيرة.