تقدم كبير للمعارضة في مدينة داريا بريف دمشق الغربي

تمكن الثوار في مدينة #داريا من كسر #الحصار الذي تفرضه #قوات النظام السوري على مدينتهم ونجحوا باستعادة الطريق بين داريا و #معضمية الشام بريف دمشق الغربي بعد السيطرة على معظم المواقع العسكرية التي نشرها نظام الأسد.

في مقابل ذلك شنت قوات الأسد حملة عسكرية عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة، كما ألقت طائرات النظام أكثر من ستين برميلا متفجرا أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

حرب إبادة ومسح كامل لداريا على ما يقول ناشطون هي الأعنف منذ أشهر أكثر من 60 برميلا متفجرا خلال الساعات 24 الماضية إضافة إلى نحو 50 صاروخا استهدف داريا المحاصرة من قبل قوات النظام، ردا على تقدم أحرزه الثوار وأتى غير متوقع تمكنوا من خلاله من فك الطوق الذي يفصل مدينتي داريا والمضعمية.

التقدم أتى بعد تفجير الجدار العسكري الذي أقامه حزب الله ونظام الأسد للفصل بين المدينتين وبالتالي لحصارهما بشكل مطبق.

وشكل تقدم داريا والمعضمية صفعة لنظام الأسد فالمدينتان محاصرتان منذ أربع سنوات وتعرضتا لتدمير كبير، ورغم ذلك عجز النظام و #حزب الله عن التقدم فيهما وتكبدوا خلال مسلسل الحملات الطويل عليهما خسائر كبيرة وهو ما حولهما كما تقول المعارضة لشوكة في ظهر نظام الأسد.

وتقع داريا والمعضمية في ريف دمشق الغربي ولا تتجاوز المسافة بينهما 5 كيلومترات بينما بعدهما عن مطار المزة العسكري أقل من ذلك.