المعارضة السورية تستعيد ثلاث نقاط مهمة في الغوطة

تمكنت #المعارضة_السورية المسلحة من استعادة ثلاث نقاط رئيسية مهمة في #الغوطة الشرقية، أهمها تلة البحارية الاستراتيجية التي تطل على بلدات منطقة المرج.

وقد تم توثيق العملية العسكرية والمعارك التي دارت بين المعارضة و #قوات_النظام حيث سقط العشرات منهم بين قتيل جريح.

وفي #الرقة قتل خمسة وعشرون مدنيا، بينهم ستة أطفال، جراء غارات نفذتها طائرات حربية على مناطق عدة من هذه المدينة المعقل الأبرز لتنظيم داعش، بحسب #المرصد_السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن الغارات استهدفت مناطق عدة في مدينة الرقة، نفذتها طائرات حربية لم يعرف حتى اللحظة إذا كانت تابعة للنظام السوري أم الروسي، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب إصابة عشرات المواطنين بجروح بعضهم في حالة حرجة.