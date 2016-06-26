داعش يخطف عشرات المدنيين بلدة الباب بحلب

أقدم تنظيم داعش على خطف عشرات السوريين في #بلدة_الباب الواقعة على بعد 38 كلم من مدينة حلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. فقد أكد بعض أهالي قرى بريف الباب، تمكنوا من الفرار من قراهم والوصول إلى ريف حلب الشمالي، بأن تنظيم #داعش اختطف أكثر من 120 شخصاً مجدداً من الريف الشمالي لمدينة الباب، ليرتفع إلى أكثر من 1000 عدد المختطفين لدى التنظيم منذ نحو 9 أيام.

كما أكدوا أن التنظيم هدد من خرج من منزله بعدم السماح له بالعودة وبأنه سيتم "القصاص"منه في حال محاولته العودة إلى منزله، بينما وصل عشرات المواطنين الفارين من ريف مدينة الباب إلى قرية احرص بريف #حلب الشمالي.

وكان المرصد نقل عن مسؤول كردي، قوله إن داعش احتجز حوالي 900 مدني كردي في بلدة الباب، وذلك انتقاماً من الهجوم على منبج الذي تشنه قوات #سوريا_الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.