النظام ينتقم بعشرات الغارات على جيرود.. ويقتل 30

صعّد النظام السوري من حدة انتقامه بعد سقوط إحدى مقاتلاته بريف دمشق أمس.

وأفادت شبكة سوريا مباشر بسقوط 31 قتيلا و عشرات الجرحى إلى جانب أضرار مادية طالت منازل مدنيين كحصيلة أولية لثلاثين غارة صباحية على بلدة جيرود في منطقة القلمون الشرقية.

وشن سلاح الجو التابع للنظام غارات مكثفة على بلدة جيرود التي تبعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة وذلك غداة اتهام االنظام فصيل "جيش الاسلام" بقتله بعد أسره إثر "تعرض طائرته لخلل فني أثناء تنفيذ مهمة تدريبية" وسقوطها في هذه المنطقة.

وذكر المرصد السوري "نفذت طائرات حربية غارات مكثفة على أماكن في بلدة جيرود، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف على مناطق في البلدة".

وقالت مصادر طبية إن الحصيلة قابلة للارتفاع خاصة مع وجود حالات حرجة في صفوف الجرحى الذين كان من بينهم عناصر كادر الإسعاف الذي أصيب خلال محاولته تقديم إسعافات بحسب متحدث إعلامي في جيش الإسلام.

كما قتل 25 مدنياً على الأقل وجرح العشرات إثر قصف جوي استهدف حي طريق الباب داخل مدينة حلب، كما تسبب القصف بأضرار مادية في المباني السكنية.